Cirrus Logic
  • Заплати
  • Хардуерен инженер

  • Всички заплати в Хардуерен инженер

Cirrus Logic Хардуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Хардуерен инженер in United States в Cirrus Logic възлиза на $188K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cirrus Logic. Последна актуализация: 9/23/2025

Средна заплата
company icon
Cirrus Logic
Validation Engineer
Austin, TX
Общо годишно
$188K
Ниво
IC4
Основна
$153K
Stock (/yr)
$15K
Бонус
$20K
Години в компанията
2 Години
Години опит
12 Години
Какви са кариерните нива в Cirrus Logic?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

Включени длъжности

Аналог инженер

ЕйЕсАйСи инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Хардуерен инженер в Cirrus Logic in United States е с годишно общо възнаграждение от $296,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cirrus Logic за позицията Хардуерен инженер in United States е $188,000.

Други ресурси