  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Duluth-Superior Area

Cirrus Aircraft Софтуерен инженер Заплати в Duluth-Superior Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Duluth-Superior Area в Cirrus Aircraft възлиза на $76K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cirrus Aircraft. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Cirrus Aircraft
Software Engineer E1
Duluth, MN
Общо годишно
$76K
Ниво
E 1
Основна
$76K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в Cirrus Aircraft?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Cirrus Aircraft in Duluth-Superior Area е с годишно общо възнаграждение от $125,750. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cirrus Aircraft за позицията Софтуерен инженер in Duluth-Superior Area е $76,000.

