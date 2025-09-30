Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Toronto Area в CircleCI варира от CA$168K на year за E2 до CA$191K на year за E3. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Toronto Area възлiza на CA$187K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CircleCI. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
E1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В CircleCI, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)