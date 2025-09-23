Възнаграждението за Софтуерен инженер in Canada в CircleCI варира от CA$167K на year за E2 до CA$184K на year за E4. Медианният year пакет за възнаграждение in Canada възлiza на CA$187K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CircleCI. Последна актуализация: 9/23/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
E1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
CA$167K
CA$146K
CA$20.8K
CA$0
E3
CA$199K
CA$179K
CA$20.2K
CA$0
E4
CA$184K
CA$177K
CA$2.7K
CA$4.5K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В CircleCI, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)