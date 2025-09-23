Директория на компаниите
CircleCI
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Специалист по данни

  • Всички заплати в Специалист по данни

CircleCI Специалист по данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Специалист по данни in United States в CircleCI варира от $130K до $188K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CircleCI. Последна актуализация: 9/23/2025

Средно общо възнаграждение

$147K - $171K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$130K$147K$171K$188K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Специалист по данни заявки в CircleCI за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В CircleCI, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Специалист по данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

CircleCI in United States में Специалист по данни के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $188,020 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
CircleCI में Специалист по данни भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $129,560 है।

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за CircleCI

Свързани компании

  • Ridecell
  • Omnivore
  • Splash
  • SecurityScorecard
  • UpKeep
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси