Директория на компаниите
Circle Logistics
Circle Logistics Заплати

Заплатата в Circle Logistics варира от $22,425 общо възнаграждение годишно за Операции клиентско обслужване в долния край до $85,425 за Технически програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Circle Logistics. Последно актуализирано: 9/11/2025

$160K

Операции клиентско обслужване
$22.4K
Аналитик данни
$50.3K
Специалист по данни
$50.3K

Софтуерен инженер
$70.4K
Технически програмен мениджър
$85.4K
ЧЗВ

Den högst betalda rollen som rapporterats på Circle Logistics är Технически програмен мениджър at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $85,425. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Circle Logistics är $50,250.

