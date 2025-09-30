Директория на компаниите
Cinven
Cinven Софтуерен инженер Заплати в Cincinnati Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Cincinnati Area в Cinven възлиза на $83K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cinven. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Cinven
Software Engineer
Cincinnati, OH
Общо годишно
$83K
Ниво
L1
Основна
$83K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в Cinven?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Софтуерен инженер na Cinven in Cincinnati Area situa-se numa remuneração total anual de $148,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cinven para a função de Софтуерен инженер in Cincinnati Area é $83,000.

Други ресурси