Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Cimpress варира от $118K на year за PR1 до $205K на year за PR4. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $142K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cimpress. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
PR1
$118K
$112K
$6.3K
$208
PR2
$138K
$132K
$5.6K
$393
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$205K
$183K
$19.2K
$2.5K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Cimpress, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)
