Cimpress Софтуерен инженер Заплати в Prague Metropolitan Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Prague Metropolitan Area в Cimpress възлiza на CZK 1.67M на year за PR3. Медианният year пакет за възнаграждение in Prague Metropolitan Area възлiza на CZK 1.45M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cimpress. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
PR1
(Начално ниво)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Виж 2 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

Последни подадени заплати
Добави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Експорт на данни
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Cimpress, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

أعلى حزمة راتب لوظيفة Софтуерен инженер في Cimpress in Prague Metropolitan Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CZK 2,256,651. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Cimpress لوظيفة Софтуерен инженер in Prague Metropolitan Area هو CZK 1,446,103.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Cimpress

