Cimpress
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Mumbai Metropolitan Region

Cimpress Софтуерен инженер Заплати в Mumbai Metropolitan Region

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Mumbai Metropolitan Region в Cimpress варира от ₹1.35M на year за PR1 до ₹3.6M на year за PR3. Медианният year пакет за възнаграждение in Mumbai Metropolitan Region възлiza на ₹2.29M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cimpress. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
PR1
(Начално ниво)
₹1.35M
₹1.35M
₹0
₹0
PR2
₹2.58M
₹2.58M
₹0
₹0
PR3
₹3.6M
₹3.26M
₹349K
₹0
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Cimpress, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Cimpress in Mumbai Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹3,604,757. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cimpress for the Софтуерен инженер role in Mumbai Metropolitan Region is ₹2,294,568.

