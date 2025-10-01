Директория на компаниите
Cimpress
Cimpress Продуктов мениджър Заплати в Mumbai Metropolitan Region

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in Mumbai Metropolitan Region в Cimpress възлиза на ₹5.65M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cimpress. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
Общо годишно
₹5.65M
Ниво
PR3
Основна
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в Cimpress?

₹13.94M

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Cimpress, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Cimpress in Mumbai Metropolitan Region е с годишно общо възнаграждение от ₹11,527,837. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cimpress за позицията Продуктов мениджър in Mumbai Metropolitan Region е ₹5,647,991.

