Работите тук? Заявете вашата компания
Ciklum Софтуерен инженер Заплати в Wroclaw Metropolitan Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Wroclaw Metropolitan Area в Ciklum възлiza на PLN 324K на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Wroclaw Metropolitan Area възлiza на PLN 264K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ciklum. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Junior Software Engineer
(Начално ниво)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 324K
PLN 324K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Виж 1 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

PLN 600K

Последни подадени заплати
Добави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в Ciklum?

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Бекенд софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

ЧЗВ

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Ciklum

