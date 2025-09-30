Възнаграждението за Софтуерен инженер in Czech Republic в Ciklum възлiza на CZK 1.11M на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Czech Republic възлiza на CZK 1.16M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ciklum. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Junior Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.11M
CZK 1.11M
CZK 0
CZK 0
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***