Директория на компаниите
Ciklum
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Czech Republic

Ciklum Софтуерен инженер Заплати в Czech Republic

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Czech Republic в Ciklum възлiza на CZK 1.11M на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Czech Republic възлiza на CZK 1.16M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ciklum. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Junior Software Engineer
(Начално ниво)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.11M
CZK 1.11M
CZK 0
CZK 0
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Виж 1 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

CZK 3.5M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от CZK 656 хил.+ (понякога CZK 6560 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в Ciklum?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Бекенд софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Ciklum in Czech Republic е с годишно общо възнаграждение от CZK 1,265,268. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ciklum за позицията Софтуерен инженер in Czech Republic е CZK 1,163,632.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Ciklum

Свързани компании

  • Neueda
  • Softwire
  • Equal Experts
  • Sparta Global
  • Ideagen Plc
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси