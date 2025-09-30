Директория на компаниите
Cigniti Technologies
Cigniti Technologies Софтуерен инженер Заплати в Greater Hyderabad Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Hyderabad Area в Cigniti Technologies възлиза на ₹1.55M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cigniti Technologies. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
Cigniti Technologies
Sales Engineer
Hyderabad, TS, India
Общо годишно
₹1.55M
Ниво
L3
Основна
₹1.55M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
3 Години
Години опит
10 Години
Какви са кариерните нива в Cigniti Technologies?

₹13.95M

Включени длъжности

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Cigniti Technologies in Greater Hyderabad Area sits at a yearly total compensation of ₹5,513,684. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cigniti Technologies for the Софтуерен инженер role in Greater Hyderabad Area is ₹1,546,128.

