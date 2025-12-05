Директория на компаниите
Cigna
Cigna Мениджър на науката за данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на науката за данни in United States в Cigna варира от $168K до $240K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cigna. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$193K - $226K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$168K$193K$226K$240K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Cigna, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на науката за данни в Cigna in United States е с годишно общо възнаграждение от $239,850. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cigna за позицията Мениджър на науката за данни in United States е $168,100.

Други ресурси

