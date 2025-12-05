Директория на компаниите
Cigna
Cigna Бизнес развитие Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Бизнес развитие in United States в Cigna възлиза на $216K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cigna. Последна актуализация: 12/5/2025

Средна заплата
company icon
Cigna
Principal
St. Louis, MO
Общо годишно
$216K
Ниво
hidden
Основна
$138K
Stock (/yr)
$50K
Бонус
$28K
Години в компанията
5-10 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в Cigna?
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Cigna, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес развитие в Cigna in United States е с годишно общо възнаграждение от $292,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cigna за позицията Бизнес развитие in United States е $208,760.

