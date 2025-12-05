Възнаграждението за Бизнес анализатор in United States в Cigna варира от $84.5K на year за Senior Analyst до $168K на year за Senior Advisor. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $85K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cigna. Последна актуализация: 12/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Senior Analyst
$84.5K
$83.5K
$0
$1K
Lead Analyst
$91.9K
$88.7K
$0
$3.2K
Advisor
$122K
$111K
$0
$11K
Senior Advisor
$168K
$144K
$0
$24.3K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Cigna, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)
