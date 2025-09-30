Директория на компаниите
Ciena
Ciena Софтуерен инженер Заплати в Greater Ottawa Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Ottawa Area в Ciena варира от CA$98.4K на year за P1 до CA$148K на year за P4. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Ottawa Area възлiza на CA$125K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ciena. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
(Начално ниво)
CA$98.4K
CA$92.3K
CA$2.8K
CA$3.3K
P2
CA$120K
CA$110K
CA$5.8K
CA$4.7K
P3
CA$158K
CA$140K
CA$6.8K
CA$10.4K
P4
CA$148K
CA$141K
CA$6.7K
CA$0
Виж 2 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

CA$226K

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Ciena, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Включени длъжности

Подай нова длъжност

Бекенд софтуер инженер

Нетуъркинг инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Embedded Systems Software Engineer

ЧЗВ

