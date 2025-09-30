Директория на компаниите
Ciena
Възнаграждението за Оптичен инженер in Greater Ottawa Area в Ciena варира от CA$110K на year за P2 до CA$168K на year за P3. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Ottawa Area възлiza на CA$117K.

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$110K
CA$105K
CA$0
CA$4.3K
P3
CA$168K
CA$138K
CA$12.9K
CA$16.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Ciena, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Оптичен инженер в Ciena in Greater Ottawa Area е с годишно общо възнаграждение от CA$187,349. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ciena за позицията Оптичен инженер in Greater Ottawa Area е CA$158,174.

