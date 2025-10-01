Директория на компаниите
CIBC
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • УИ изследовател

  • Всички заплати в УИ изследовател

  • Greater Toronto Area

CIBC УИ изследовател Заплати в Greater Toronto Area

Медианният пакет за възнаграждение на УИ изследовател in Greater Toronto Area в CIBC възлиза на CA$101K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CIBC. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
CIBC
UX Researcher
Toronto, ON, Canada
Общо годишно
CA$101K
Ниво
L7
Основна
CA$87.4K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$13.2K
Години в компанията
4 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в CIBC?

CA$226K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от CA$42 хил.+ (понякога CA$420 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани УИ изследовател оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Korkein ilmoitettu palkkaus УИ изследовател roolille yrityksessä CIBC in Greater Toronto Area on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$121,525. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CIBC УИ изследовател roolille in Greater Toronto Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$96,079.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за CIBC

Свързани компании

  • RBC
  • Scotiabank
  • Deutsche Bank
  • KeyBank
  • M&T Bank
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси