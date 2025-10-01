Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Toronto Area в CIBC варира от CA$74.4K на year за Associate Software Engineer до CA$139K на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Toronto Area възлiza на CA$96.2K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CIBC. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
CA$74.4K
CA$68.8K
CA$266.7
CA$5.3K
Software Engineer I
CA$82.9K
CA$80.1K
CA$331.6
CA$2.5K
Software Engineer II
CA$122K
CA$110K
CA$8.5K
CA$4.1K
Software Engineer III
CA$111K
CA$111K
CA$0
CA$0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
