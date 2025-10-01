Директория на компаниите
CIBC
CIBC Софтуерен инженер Заплати в Greater Chicago Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Chicago Area в CIBC възлиза на $121K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CIBC. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
Общо годишно
$121K
Ниво
Senior Software Engineer
Основна
$105K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$15.5K
Години в компанията
1 Година
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в CIBC?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в CIBC in Greater Chicago Area е с годишно общо възнаграждение от $185,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CIBC за позицията Софтуерен инженер in Greater Chicago Area е $123,500.

