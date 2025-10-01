Възнаграждението за Проектен мениджър in Greater Toronto Area в CIBC варира от CA$106K на year за Project Manager I до CA$117K на year за Senior Project Manager. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Toronto Area възлiza на CA$112K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CIBC. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Project Manager
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Project Manager I
CA$106K
CA$101K
CA$0
CA$5.2K
Project Manager II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Project Manager III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
