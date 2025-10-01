Възнаграждението за Продуктов мениджър in Greater Toronto Area в CIBC варира от CA$109K на year за Associate Product Manager до CA$142K на year за Senior Product Manager. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Toronto Area възлiza на CA$121K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CIBC. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Product Manager
CA$109K
CA$89.1K
CA$0
CA$19.5K
Product Manager I
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Product Manager II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Product Manager III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***