CIBC Продуктов дизайнер Заплати в Greater Toronto Area

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов дизайнер in Greater Toronto Area в CIBC възлиза на CA$74K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CIBC. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
CIBC
Product Designer
Toronto, ON, Canada
Общо годишно
CA$74K
Ниво
L6
Основна
CA$68.7K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$5.2K
Години в компанията
2 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в CIBC?

CA$226K

Последни подадени заплати
Добави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

Включени длъжности

Подай нова длъжност

ЮИкс дизайнер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в CIBC in Greater Toronto Area е с годишно общо възнаграждение от CA$106,456. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CIBC за позицията Продуктов дизайнер in Greater Toronto Area е CA$79,016.

