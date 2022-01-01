Директория на компаниите
CI&T
CI&T Заплати

Заплатата в CI&T варира от $17,078 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $121,295 за Мениджър продуктов дизайн в горния край.

$160K

Софтуерен инженер
Median $26.6K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Дейта инженер

Архитект на решения
Median $33.9K
Аналитик данни
$20.2K

Специалист по данни
$17.1K
Човешки ресурси
$95.1K
Мениджър продуктов дизайн
$121K
Продуктов мениджър
$42.2K
Проектен мениджър
$42K
Рекрутър
$22.6K
The highest paying role reported at CI&T is Мениджър продуктов дизайн at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $121,295. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CI&T is $33,892.

Други ресурси