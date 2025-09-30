Директория на компаниите
Cian
Cian Софтуерен инженер Заплати в Moscow Metro Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Moscow Metro Area в Cian възлиза на RUB 4.19M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cian. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
Общо годишно
RUB 4.19M
Ниво
Midle
Основна
RUB 4.19M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Години в компанията
4 Години
Години опит
14 Години
Какви са кариерните нива в Cian?

RUB 13.29M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Cian in Moscow Metro Area е с годишно общо възнаграждение от RUB 5,714,329. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cian за позицията Софтуерен инженер in Moscow Metro Area е RUB 4,142,499.

Други ресурси