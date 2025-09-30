Директория на компаниите
Cian
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Специалист по данни

  • Всички заплати в Специалист по данни

  • Moscow Metro Area

Cian Специалист по данни Заплати в Moscow Metro Area

Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in Moscow Metro Area в Cian възлиза на RUB 4.63M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cian. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Cian
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Общо годишно
RUB 4.63M
Ниво
Senior MLE
Основна
RUB 4.63M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Години в компанията
1 Година
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Cian?

RUB 13.29M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от RUB 2,491 хил.+ (понякога RUB 2,4910 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Специалист по данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Самый высокий пакет вознаграждения для Специалист по данни в Cian in Moscow Metro Area составляет RUB 5,896,378 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cian для позиции Специалист по данни in Moscow Metro Area составляет RUB 4,627,225.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Cian

Свързани компании

  • PayPal
  • Dropbox
  • Pinterest
  • DoorDash
  • Google
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси