CI Global Asset Management
Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in Canada в CI Global Asset Management варира от CA$93.6K до CA$134K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CI Global Asset Management. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$77.7K - $90.9K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$67.8K$77.7K$90.9K$96.7K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в CI Global Asset Management?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в CI Global Asset Management in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$133,544. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CI Global Asset Management за позицията Софтуерен инженер in Canada е CA$93,595.

