Средното общо възнаграждение за Финансов анализатор in Canada в CI Global Asset Management варира от CA$64.5K до CA$88K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CI Global Asset Management. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$50K - $60.4K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$46.7K$50K$60.4K$63.7K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в CI Global Asset Management?

Най-високоплатеният пакет за Финансов анализатор в CI Global Asset Management in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$88,010. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CI Global Asset Management за позицията Финансов анализатор in Canada е CA$64,490.

