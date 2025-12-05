Директория на компаниите
CI Global Asset Management
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Анализатор на данни

  • Всички заплати в Анализатор на данни

CI Global Asset Management Анализатор на данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Анализатор на данни in Canada в CI Global Asset Management варира от CA$84.9K до CA$119K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CI Global Asset Management. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$66.7K - $80.8K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$61.5K$66.7K$80.8K$86K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 2 още Анализатор на данни заявки в CI Global Asset Management за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в CI Global Asset Management?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Анализатор на данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор на данни в CI Global Asset Management in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$118,710. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CI Global Asset Management за позицията Анализатор на данни in Canada е CA$84,939.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за CI Global Asset Management

Свързани компании

  • SoFi
  • Intuit
  • Spotify
  • Coinbase
  • Snap
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ci-global-asset-management/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.