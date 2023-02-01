Директория на компаниите
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Работите тук? Заявете вашата компания

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Заплати

Заплатата в Church of Jesus Christ of Latter-day Saints варира от $13,431 общо възнаграждение годишно за Административен асистент в долния край до $124,320 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Последно актуализирано: 9/11/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $124K
Административен асистент
$13.4K
Клиентско обслужване
$56.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Информационен технолог (ИТ)
$45.5K
Аналитик по киберсигурност
$75.6K
УИ изследовател
$98.5K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Church of Jesus Christ of Latter-day Saints е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $124,320. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Church of Jesus Christ of Latter-day Saints е $65,950.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Свързани компании

  • Airbnb
  • Apple
  • Facebook
  • Square
  • Intuit
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси