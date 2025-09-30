Директория на компаниите
Chubb
Chubb Мениджър софтуерно инженерство Заплати в New York City Area

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър софтуерно инженерство in New York City Area в Chubb възлиза на $265K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Chubb. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Chubb
Software Engineering Manager
New York City
Общо годишно
$265K
Ниво
hidden
Основна
$200K
Stock (/yr)
$25K
Бонус
$40K
Години в компанията
5-10 Години
Години опит
11+ Години
Какви са кариерните нива в Chubb?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
El paquete salarial más alto reportado para un Мениджър софтуерно инженерство en Chubb in New York City Area tiene una compensación total anual de $345,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Chubb para el puesto de Мениджър софтуерно инженерство in New York City Area es $265,000.

