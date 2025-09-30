Директория на компаниите
Chubb
Chubb Софтуерен инженер Заплати в Philadelphia Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Philadelphia Area в Chubb възлиза на $93.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Chubb. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Chubb
Software Engineer Associate
Philadelphia, PA
Общо годишно
$93.5K
Ниво
L1
Основна
$85K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$8.5K
Години в компанията
1 Година
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в Chubb?

$160K

Последни подадени заплати
Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Chubb in Philadelphia Area е с годишно общо възнаграждение от $111,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Chubb за позицията Софтуерен инженер in Philadelphia Area е $93,500.

Други ресурси