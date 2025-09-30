Директория на компаниите
Chubb Софтуерен инженер Заплати в India

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in India в Chubb възлиза на ₹1.54M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Chubb. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Chubb
Data Engineer
hidden
Общо годишно
₹1.54M
Ниво
L1
Основна
₹1.46M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹73.1K
Години в компанията
1 Година
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в Chubb?

₹13.95M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
