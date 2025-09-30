Възнаграждението за Актюер in Philadelphia Area в Chubb възлiza на $79.3K на year за Actuarial Trainee. Медианният year пакет за възнаграждение in Philadelphia Area възлiza на $142K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Chubb. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Actuarial Trainee
$79.3K
$76.5K
$0
$2.8K
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***