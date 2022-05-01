Директория на компаниите
Chronograph Заплати

Заплатата в Chronograph варира от $59,700 общо възнаграждение годишно за Финансов аналитик в долния край до $208,950 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Chronograph. Последно актуализирано: 9/11/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $140K
Бизнес аналитик
$61.2K
Финансов аналитик
$59.7K

Продуктов мениджър
$209K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Chronograph е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $208,950. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Chronograph е $100,600.

