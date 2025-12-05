Директория на компаниите
China Telecom
Средното общо възнаграждение за Проектен мениджър in Singapore в China Telecom варира от SGD 73.2K до SGD 102K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на China Telecom. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$61.5K - $74.5K
Singapore
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$56.7K$61.5K$74.5K$79.2K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в China Telecom?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Проектен мениджър в China Telecom in Singapore е с годишно общо възнаграждение от SGD 102,306. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в China Telecom за позицията Проектен мениджър in Singapore е SGD 73,202.

Други ресурси

