China Telecom
Средното общо възнаграждение за Маркетинг in China в China Telecom варира от CN¥90.5K до CN¥131K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на China Telecom. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$14.4K - $16.7K
China
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$12.7K$14.4K$16.7K$18.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в China Telecom?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Маркетинг в China Telecom in China е с годишно общо възнаграждение от CN¥131,298. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в China Telecom за позицията Маркетинг in China е CN¥90,474.

