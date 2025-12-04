Директория на компаниите
China Telecom
China Telecom Информационен технолог (ИТ) Заплати

Средното общо възнаграждение за Информационен технолог (ИТ) в China Telecom варира от HK$572K до HK$830K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на China Telecom. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$83K - $96.4K
Hong Kong (SAR)
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$73.2K$83K$96.4K$106K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в China Telecom?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Информационен технолог (ИТ) в China Telecom е с годишно общо възнаграждение от HK$829,819. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в China Telecom за позицията Информационен технолог (ИТ) е HK$571,808.

