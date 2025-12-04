Директория на компаниите
China Telecom
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Бизнес анализатор

  • Всички заплати в Бизнес анализатор

China Telecom Бизнес анализатор Заплати

Средното общо възнаграждение за Бизнес анализатор in Hong Kong (SAR) в China Telecom варира от HK$548K до HK$795K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на China Telecom. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$79.5K - $92.3K
Hong Kong (SAR)
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$70.1K$79.5K$92.3K$102K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Бизнес анализатор заявки в China Telecom за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в China Telecom?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Бизнес анализатор оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес анализатор в China Telecom in Hong Kong (SAR) е с годишно общо възнаграждение от HK$794,803. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в China Telecom за позицията Бизнес анализатор in Hong Kong (SAR) е HK$547,679.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за China Telecom

Свързани компании

  • Pinterest
  • Stripe
  • Netflix
  • PayPal
  • Facebook
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/china-telecom/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.