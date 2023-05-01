Директория на компаниите
Children's Defense Fund-Minnesota
  Споделете нещо уникално за Children's Defense Fund-Minnesota, което може да помогне на други (напр. съвети за интервю, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За нас

    The Children's Defense Fund aims to provide every child with a healthy, fair, safe, and moral start in life, and help them succeed with the support of caring families and communities.

    https://cdf-mn.org
    Уебсайт
    1973
    Година на основаване
    309
    Брой служители
    $50M-$100M
    Прогнозни приходи
    Централа

