Chesnut
Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in Spain в Chesnut варира от €24.2K до €35.2K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Chesnut. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$32K - $36.5K
Spain
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$27.9K$32K$36.5K$40.6K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Chesnut?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Chesnut in Spain е с годишно общо възнаграждение от €35,217. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Chesnut за позицията Софтуерен инженер in Spain е €24,175.

