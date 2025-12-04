Chesapeake Utilities Corporation Проектен мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Проектен мениджър in United States в Chesapeake Utilities Corporation варира от $71.4K до $99.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Chesapeake Utilities Corporation. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение $76.5K - $90.1K United States Обичаен диапазон Възможен диапазон $71.4K $76.5K $90.1K $99.5K Обичаен диапазон Възможен диапазон

