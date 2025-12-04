Директория на компаниите
Chen Moore and Associates
Chen Moore and Associates Строителен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Строителен инженер in United States в Chen Moore and Associates варира от $67.2K до $94K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Chen Moore and Associates. Последна актуализация: 12/4/2025

Средно общо възнаграждение

$72.7K - $84.5K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$67.2K$72.7K$84.5K$94K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Chen Moore and Associates?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Строителен инженер в Chen Moore and Associates in United States е с годишно общо възнаграждение от $94,010. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Chen Moore and Associates за позицията Строителен инженер in United States е $67,150.

Други ресурси

