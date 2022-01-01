Директория на компаниите
Checkmarx
Работите тук? Заявете вашата компания

Checkmarx Заплати

Заплатата в Checkmarx варира от $117,476 общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $238,800 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Checkmarx. Последно актуализирано: 9/6/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $118K
Маркетинг
$214K
Продуктов мениджър
$117K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Продажби
$239K
Мениджър софтуерно инженерство
$135K
Архитект на решения
$213K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Checkmarx е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $238,800. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Checkmarx е $173,938.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Checkmarx

Свързани компании

  • Google
  • Dropbox
  • Intuit
  • Pinterest
  • SoFi
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси