Chartis Group Управленски консултант Заплати в Northern Virginia Washington DC

Медианният пакет за възнаграждение на Управленски консултант in Northern Virginia Washington DC в Chartis Group възлиза на $198K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Chartis Group. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Chartis Group
Management Consultant
Washington, DC
Общо годишно
$198K
Ниво
-
Основна
$165K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$33K
Години в компанията
3 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Chartis Group?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Управленски консултант в Chartis Group in Northern Virginia Washington DC е с годишно общо възнаграждение от $224,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Chartis Group за позицията Управленски консултант in Northern Virginia Washington DC е $198,000.

