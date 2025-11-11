Възнаграждението за Архитект на данни in United States в Charles Schwab варира от $93.6K на year за 54 до $199K на year за 59. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Charles Schwab. Последна актуализация: 11/11/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
54
$93.6K
$86.9K
$1K
$5.7K
55
$ --
$ --
$ --
$ --
56
$114K
$103K
$1.3K
$9.5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Charles Schwab, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)