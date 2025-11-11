Директория на компаниите
Charles Schwab
Charles Schwab Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA) Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA) in United States в Charles Schwab варира от $94.5K на year за 54 до $140K на year за 58. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $132K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Charles Schwab. Последна актуализация: 11/11/2025

Средна Ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
54
Software Developer I(Начално ниво)
$94.5K
$91K
$0
$3.5K
55
Software Developer II
$105K
$100K
$100
$4.6K
56
Software Developer III
$136K
$130K
$1.9K
$5K
57
Software Developer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Charles Schwab, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA) в Charles Schwab in United States е с годишно общо възнаграждение от $146,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Charles Schwab за позицията Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA) in United States е $117,000.

