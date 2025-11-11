Възнаграждението за Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA) in United States в Charles Schwab варира от $94.5K на year за 54 до $140K на year за 58. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $132K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Charles Schwab. Последна актуализация: 11/11/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
54
$94.5K
$91K
$0
$3.5K
55
$105K
$100K
$100
$4.6K
56
$136K
$130K
$1.9K
$5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Charles Schwab, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)