Charles Schwab
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Full-Stack софтуерен инженер

  • United States

Възнаграждението за Full-Stack софтуерен инженер in United States в Charles Schwab варира от $91.1K на year за 54 до $163K на year за 58. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $120K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Charles Schwab. Последна актуализация: 11/11/2025

Средна Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
54
Software Developer I(Начално ниво)
$91.1K
$86.7K
$114
$4.2K
55
Software Developer II
$115K
$106K
$0
$8.4K
56
Software Developer III
$129K
$122K
$0
$7.4K
57
Software Developer IV
$161K
$143K
$0
$17.1K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Charles Schwab, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Full-Stack софтуерен инженер в Charles Schwab in United States е с годишно общо възнаграждение от $176,750. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Charles Schwab за позицията Full-Stack софтуерен инженер in United States е $127,000.

